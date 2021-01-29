Столичні водії зможуть сплачувати штрафи в додатку «Київ Цифровий»

Команда КП «ГІОЦ» запустить новий функціонал для водіїв у застосунку міських сервісів «Київ Цифровий».

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті КМДА.

"Тепер за номером автівки можна буде отримувати сповіщення про штрафи за порушення ПДР та відразу зручно сплачувати їх у смартфоні", - зазначається у повідомленні.

Щоб скористатися сервісом, потрібно буде завантажити останню версію «Київ Цифровий» для IOS чи Android. Якщо додати дані своєї автівки в застосунок та увімкнути сповіщення про штрафи у профілі користувача, послуга відразу стане доступною.

«За номером автівки можна буде легко перевірити наявність заборгованостей, миттєво перерахувати сплату та слідкувати за статусом штрафів», – зазначають розробники.

Квитанції за сплачені штрафи також зберігатимуться в застосунку. Водій зможе завантажити їх у смартфон, щоб підтвердження сплати завжди було під рукою.

Нагадаємо: «Київ Цифровий» – застосунок, розроблений командою КП «ГІОЦ», що об’єднав головні міські сервіси. Для містян і гостей Києва вже доступні: поповнення транспортної карти, QR-квитки у смартфоні, сповіщення про ремонтні роботи від комунальних служб, зручна оплата паркування та штрафів, повернення евакуйованої автівки без черг.

Як повідомляють у КП «ГІОЦ», «Київ Цифровий» продовжать удосконалювати та розширювати функціонал, щоб надавати містянам усі потрібні сервіси в цифровому форматі.