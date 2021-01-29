Столичні водії зможуть сплачувати штрафи в додатку «Київ Цифровий»
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті КМДА.
"Тепер за номером автівки можна буде отримувати сповіщення про штрафи за порушення ПДР та відразу зручно сплачувати їх у смартфоні", - зазначається у повідомленні.
Щоб скористатися сервісом, потрібно буде завантажити останню версію «Київ Цифровий» для IOS чи Android. Якщо додати дані своєї автівки в застосунок та увімкнути сповіщення про штрафи у профілі користувача, послуга відразу стане доступною.
«За номером автівки можна буде легко перевірити наявність заборгованостей, миттєво перерахувати сплату та слідкувати за статусом штрафів», – зазначають розробники.
Квитанції за сплачені штрафи також зберігатимуться в застосунку. Водій зможе завантажити їх у смартфон, щоб підтвердження сплати завжди було під рукою.
Нагадаємо: «Київ Цифровий» – застосунок, розроблений командою КП «ГІОЦ», що об’єднав головні міські сервіси. Для містян і гостей Києва вже доступні: поповнення транспортної карти, QR-квитки у смартфоні, сповіщення про ремонтні роботи від комунальних служб, зручна оплата паркування та штрафів, повернення евакуйованої автівки без черг.
Як повідомляють у КП «ГІОЦ», «Київ Цифровий» продовжать удосконалювати та розширювати функціонал, щоб надавати містянам усі потрібні сервіси в цифровому форматі.