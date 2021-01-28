У столиці штрафують підприємців за неприбраний сніг

Інспектори «Київблагоустрою» та райдержадміністрацій внесли 694 приписи та склали 60 протоколів за неприбраний сніг. Керівникам підприємств, стосовно яких складено протоколи, загрожує штраф.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації, передає Укрінформ.

«Місто розпочало роботу ще до початку опадів. Інспектори КП «Київблагоустрій» вручили кожному балансоутримувачу лист-нагадування про відповідальність за прибирання снігу. Сьогодні від самого ранку 90 інспекторів працюють на локаціях, перевіряють якість прибирання доріг та тротуарів, вносять приписи та складають протоколи», – повідомив в. о. голови Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

Від ранку на столичних вулицях працюють понад 5 тисяч працівників комунальних підприємств, залучено майже 550 одиниць снігоприбиральної техніки та вже використано майже тисячу тонн посипального матеріалу.

Особлива увага приділяється зупинкам громадського транспорту, пішохідним переходам, тротуарам та дворам.

Як повідомлялося, в Україні у п’ятницю, 29 січня, опади у вигляді снігу очікують у більшості областей, на дорогах ожеледиця, температура повітря вдень від 3° морозу до 7° тепла.

Фото: КМДА