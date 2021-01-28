Снігопад у Києві: на дороги вивели 359 одиниць техніки

У Києві дорожники з ночі продовжують очищати та обробляти протиожеледними засобами магістралі, підйоми та спуски, мости та шляхопроводи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Ще до початку снігопаду дорожники попередньо обробили столичні вулиці протиожеледними засобами. А техніка чергувала на вихідних позиціях у місті. Опади розпочались не одночасно. Так, ще близько 21:30 сніг розпочався в Дарницькому районі. А вже ближче до 23:00 сніг накрив весь Київ", - йдеться у повідомленні.

Снігопад у Києві: на вулиці вивели 359 одиниць техніки / Фото: kyivcity.gov.ua

Зазначається, що першочергово автодорівці очищають й обробляють протиожеледними засобами магістралі, підйоми та спуски, мости та шляхопроводи, вулиці із бруківкою. Особливу увагу приділяють тротуарам, зупинкам громадського транспорту й сходам.

Як повідомляється, наразі працюють 359 одиниць спецтехніки. Також продовжують роботу 236 працівників у складі 37 бригад із ручного прибирання.

Як повідомляв Укрінформ, за даними синоптиків, в Україні у четвер, 28 січня, у більшості областей очікується мокрий сніг, температура протягом доби 0-5° морозу, в Карпатах 6-11° морозу. В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; у південно-східній частині місцями дощ. Температура протягом доби 0-5° морозу, в Карпатах 6-11° морозу, у східній частині, Приазов'ї та Криму вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

У Києві та області 28 січня прогнозується сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-2° морозу.

Фото: kyivcity.gov.ua