Снігопад у Києві: на дороги вивели 359 одиниць техніки
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Ще до початку снігопаду дорожники попередньо обробили столичні вулиці протиожеледними засобами. А техніка чергувала на вихідних позиціях у місті. Опади розпочались не одночасно. Так, ще близько 21:30 сніг розпочався в Дарницькому районі. А вже ближче до 23:00 сніг накрив весь Київ", - йдеться у повідомленні.Снігопад у Києві: на вулиці вивели 359 одиниць техніки / Фото: kyivcity.gov.ua
Зазначається, що першочергово автодорівці очищають й обробляють протиожеледними засобами магістралі, підйоми та спуски, мости та шляхопроводи, вулиці із бруківкою. Особливу увагу приділяють тротуарам, зупинкам громадського транспорту й сходам.
Як повідомляється, наразі працюють 359 одиниць спецтехніки. Також продовжують роботу 236 працівників у складі 37 бригад із ручного прибирання.
Як повідомляв Укрінформ, за даними синоптиків, в Україні у четвер, 28 січня, у більшості областей очікується мокрий сніг, температура протягом доби 0-5° морозу, в Карпатах 6-11° морозу. В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; у південно-східній частині місцями дощ. Температура протягом доби 0-5° морозу, в Карпатах 6-11° морозу, у східній частині, Приазов'ї та Криму вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.
У Києві та області 28 січня прогнозується сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-2° морозу.
Фото: kyivcity.gov.ua