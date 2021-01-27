Пішохідній зоні на Подолі бути: у Кличка розповіли про виграш у суді

Столична влада відстояла у суді пішохідну зону на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного і працюватиме над тим, щоб територія надалі розвивалася.

Як передає Укрінформ, про це повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський у Фейсбуці.

"Пішохідній зоні на Контрактовій та Сагайдачного бути! Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу на користь Київської міської ради. Відтак, скасовано рішення Окружного Адміністративного суду міста Києва щодо скасування розпорядження КМДА про створення пішохідної зони на Контрактовій площі та вулиці Петра Сагайдачного", - повідомив він.

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За його словами, опитування показало, що 82% жителів Подолу позитивно поставилися до створення пішохідної зони.

"Тому, як і обіцяв Кличко ще минулого року, ми обстояли це питання в суді та надалі працюватимемо над облаштуванням цієї найбільш відвідуваної туристичної локації столиці", - зауважив він.

Як повідомлялось, Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним та скасував розпорядження Київської міської державної адміністрації про запровадження пішохідної зони на вулиці Сагайдачного та Контрактовій площі у столиці.