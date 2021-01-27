У Києві за добу - 437 хворих з коронавірусом, 16 померли

У Києві за минулу добу виявили ще 437 хворих на коронавірус.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"За минулу добу в Києві виявили 437 хворих на коронавірус, померли - 16 людей. Усього за період пандемії в столиці - 2308 летальних випадків від коронавірусу", - сказав Кличко.

За його словами, підтверджених випадків захворювання у столиці 127 076.

Серед тих, хто захворів, - 254 жінки віком від 19 до 93 років і дві дівчинки одного та двох років, також 161 чоловік віком від 20 до 99 років і дев'ять хлопчиків від одного місяця до 15 років.

Захворіли, зокрема, 18 медиків.

Столичний очільник зазначив, що до лікарень столиці госпіталізували 55 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Також одужали за добу в Києві 2201 людина.

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Усього коронавірус подолали 62 353 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 74, Деснянському – 65, Святошинському районі – 64 випадки", - поінформував Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 27 січня лабораторно підтверджено 1 200 883 випадки COVID-19, з них за добу - 3 776.