На Подолі побили студента
Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.
«За фактом побиття студента на столичному Подолі слідчі розпочали кримінальне провадження», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, до Подільського управління поліції із заявою звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що на Контрактовій площі його побили невідомі.
Зазначається, що при спілкуванні з правоохоронцями хлопець зазначив, що він перебував у сквері біля Контрактової площі разом із своєю знайомою, і у цей час до нього підійшли двоє невідомих та почали конфліктувати. Потім конфлікт переріс у бійку, під час якої порушники завдали декілька ударів потерпілому.
Відомості щодо цієї події внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) ККУ. У рамках розпочатого провадження поліцейські встановлюють всі обставини цієї події, а також осіб, причетних до скоєння цього правопорушення.
Як повідомлялося, у Харкові до пів сотні пікетувальників у саду Шевченко протестували проти дій охоронців саду, які побили студента-іноземця.