На Подолі побили студента

Столичні слідчі поліції через побиття студента на Подолі розпочали кримінальне провадження.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«За фактом побиття студента на столичному Подолі слідчі розпочали кримінальне провадження», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до Подільського управління поліції із заявою звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що на Контрактовій площі його побили невідомі.

Зазначається, що при спілкуванні з правоохоронцями хлопець зазначив, що він перебував у сквері біля Контрактової площі разом із своєю знайомою, і у цей час до нього підійшли двоє невідомих та почали конфліктувати. Потім конфлікт переріс у бійку, під час якої порушники завдали декілька ударів потерпілому.

Відомості щодо цієї події внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) ККУ. У рамках розпочатого провадження поліцейські встановлюють всі обставини цієї події, а також осіб, причетних до скоєння цього правопорушення.

Як повідомлялося, у Харкові до пів сотні пікетувальників у саду Шевченко протестували проти дій охоронців саду, які побили студента-іноземця.