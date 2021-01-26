Сильний вітер поламав гілки та повалив дерева у парках Києва

Працівники Київзеленбуду виявили 24 повалених дерева у столиці через сильний вітер.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба підприємства у Фейсбуці.

"Сильний вітер з поривами до 15-20 м/с трохи наламав гілля та повалив дерева. Так, на балансових територіях районних КП УЗН виявлено 24 повалених дерева. Ще у більш ніж 30 зламане гілля", - йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждали дерева на зелених зонах Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Оболонського районів.

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Як повідомлялося, в Україні в ніч на 26 січня через дощ, мокрий сніг та сильний вітер без електропостачання залишилися 269 населених пунктів у 12 областях.

У Києві сильний вітер поламав гілки та повалив дерева у парках / Фото: Київзеленбуд

Також снігопад у Рівненській, Львівській та Волинській областях призвів до обмеження руху транспорту на дорогах.