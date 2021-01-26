«Працює евакуатор»: на вулицях Києва з'явилися нові дорожні знаки
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.
«44 такі таблички вже встановили на вулицях: Хрещатик, Великій Васильківській, Михайла Грушевського, Михайлівській, поблизу Європейської площі», - зазначається у повідомленні.
Усього до дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено» буде додано близько 300 табличок, які нагадуватимуть водіям, що в зоні дії знаків здійснюється евакуація припаркованих транспортних засобів.
Отримати штраф та/або опинитися на штрафмайданчику можна за паркування: на проїжджій частині у другій смузі; на тротуарі; на залізничних переїздах; на трамвайних коліях; на мостах та шляхопроводах; на пішохідному переході (і ближче 10 метрів до нього); на газонах; на смугах громадського транспорту; на велодорожіках та велосмугах; на перехрестях; на виїзді з прилеглих територій; безпідставно на місцях для осіб з інвалідністю; якщо запарковане авто значно заважає руху інших автомобілів або пішоходів.
У КМДА нагадали, що ще у 2018 році прийнято закон, який дозволяє штрафувати водіїв неправильно припаркованих авто, а ті, що суттєво перешкоджають дорожньому руху – переміщати на штрафмайданчики.
Процедура тимчасового затримання автомобілів-порушників інспекторами з паркування затверджена постановою Кабміну. Евакуація транспортних засобів за порушення правил зупинки та стоянки передбачена також статтею 265-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.