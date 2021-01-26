«Працює евакуатор»: на вулицях Києва з'явилися нові дорожні знаки

«Працює евакуатор»: на вулицях Києва з'явилися нові дорожні знаки

Укрінформ
На столичних магістралях дорожні знаки «Зупинку заборонено» доповнюють табличками «Працює евакуатор».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

«44 такі таблички вже встановили на вулицях: Хрещатик, Великій Васильківській, Михайла Грушевського, Михайлівській, поблизу Європейської площі», - зазначається у повідомленні.

Усього до дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено» буде додано близько 300 табличок, які нагадуватимуть водіям, що в зоні дії знаків здійснюється евакуація припаркованих транспортних засобів.

Отримати штраф та/або опинитися на штрафмайданчику можна за паркування: на проїжджій частині у другій смузі; на тротуарі; на залізничних переїздах; на трамвайних коліях; на мостах та шляхопроводах; на пішохідному переході (і ближче 10 метрів до нього); на газонах; на смугах громадського транспорту; на велодорожіках та велосмугах; на перехрестях; на виїзді з прилеглих територій; безпідставно на місцях для осіб з інвалідністю; якщо запарковане авто значно заважає руху інших автомобілів або пішоходів.

У КМДА нагадали, що ще у 2018 році прийнято закон, який дозволяє штрафувати водіїв неправильно припаркованих авто, а ті, що суттєво перешкоджають дорожньому руху – переміщати на штрафмайданчики.

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Процедура тимчасового затримання автомобілів-порушників інспекторами з паркування затверджена постановою Кабміну. Евакуація транспортних засобів за порушення правил зупинки та стоянки передбачена також статтею 265-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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