У Києві за добу - 375 випадків коронавірусу

У Києві за минулу добу виявили ще 375 хворих на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"Ще 375 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. 9 людей померли. Усього коронавірус забрав життя 2292 киян", - зазначив Кличко.

За словами мера, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 126 639. Захворіли: 210 жінок віком від 18 до 85 років, 154 чоловіки віком від 23 до 87 років, 4 дівчинки від 6 місяців до 13 років та 7 хлопчиків від 5 до 17 років. Захворіли, зокрема, і 6 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському – 68, у Дарницькому — 62 та у Святошинському - 52 випадки районах", - повідомив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 26 січня лабораторно підтверджено 1 197 107 випадків COVID-19, з них за добу - 2 779.