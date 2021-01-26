Кияни вже заборгували за «комуналку» 4 мільярди

Заборгованість киян за послуги ЖКГ, зокрема й за тепло та гарячу воду, сьогодні становить близько 4 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба КМДА.

«Підняття ціни на газ створює велику соціальну напругу. Заборгованість за житлово-комунальні послуги, наприклад, у столиці на сьогодні приблизно 4 мільярди гривень. І вона – вища, ніж у минулі роки. Більше того, підвищення ціни на газ може призвести до соціального вибуху», – сказав Кличко.

Він нагадав, що Асоціацією міст України була ініційована зустріч із прем’єр-міністром України, урядовцями та депутатами, де обговорювали питання ціни на газ для населення та компенсації для теплопідприємств різниці в тарифах – між фіксованою та ринковою ціною на газ. Адже переважна більшість українців буде не спроможна сплатити за комунальні послуги.

«Сподіваюся, що найближчими днями ми зможемо врегулювати питання різниці в тарифах на тепло, а також компенсації збитків підприємствам теплопостачання. В жодному разі питання компенсації не може бути покладене на місцеві бюджети. Адже 4 мільярди гривень за опалювальний сезон тільки в Києві – це непідйомна сума для міста. Це може призвести до банкрутства комунальних підприємств теплопостачання», – наголосив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні тарифи на опалення та гаряче водопостачання до кінця опалювального сезону підвищуватись не будуть.