У Києві за добу - 146 випадків коронавірусу

У Києві за минулу добу виявили 146 хворих на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 146. Померли 5 людей. Всього коронавірус забрав життя 2283 киян", - зазначив він.

За словами мера, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 126 264.

Захворіли: 83 жінки віком від 22 до 81 року, 58 чоловіків віком від 18 до 83 років та 1 дівчинка віком 3 роки та 4 хлопчики від 7 місяців до 16 років.

Захворів, зокрема, один медик.

До лікарень столиці госпіталізували 7 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко зазначив, що одужали за минулу добу 626 людей. Всього коронавірус подолали 58 513 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 57, у Деснянському — 25 та в Солом‘янському районі – 15 випадків", - повідомив він.

В Україні станом на 25 січня лабораторно підтверджено 1 194 328 випадків COVID-19, з них за добу - 2 516.