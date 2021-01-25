Школярі Києва повернулися за парти

Учні шкіл Києва з понеділка, 25 січня, повертаються за парти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА у Телеграмі.

"У разі погіршення епідситуації столичні заклади освіти перейдуть до змішаної системи навчання. Тобто на дистанційне навчання відправлятимуть не всіх школярів, а, за потреби, окремі класи, чи закриватимуть на карантин окремі школи", - йдеться у повідомленні.

У КМДА нагадали, що школярі мають право безоплатного проїзду в столичному громадському транспорті.

Електронним учнівським квитком школяр може скористатися самостійно на турнікеті в метро або валідувати його в наземному транспорті.

Із паперовим документом необхідно звернутися до контролера в метро або пред’явити кондуктору чи водієві у наземному транспорті.

Як повідомлялося, в Україні з 8 січня до 24 січня діяли посилені карантинні обмеження, запроваджені з метою запобігання поширенню COVID-19.