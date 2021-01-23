У Києві за добу 536 осіб захворіли на COVID-19, одужали майже дві тисячі

У Києві за минулу добу, 22 січня, виявили 536 хворих на COVID-19, померло 12 осіб, одужали 1972 людини.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Телеграмі Київський міський голова Віталій Кличко.

«Ще 536 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 12 людей», - написав він.

Кличко поінформував, що захворіли 301 жінка віком від 19 до 93 років, 216 чоловіків віком від 19 до 90 років, 9 дівчаток від 2 до 16 років та 10 хлопчиків від 3 до 16 років.

За його словами, серед захворілих 15 медиків. Госпіталізовано 48 пацієнтів, решта перебуває на самоізоляції, під контролем лікарів.

Міський голова уточнив, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому та Деснянському районах – по 87, у Святошинському — 75, в Солом‘янському районі — 62.

Одужали за минулу добу 1972 людини.

Кличко повідомив, що наразі кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в Києві становить 125 878, подолали захворювання 56 972 мешканці столиці, померли 2272 киянина.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за час пандемії виявлено 1 187 897 випадків коронавірусу, зокрема 4928 за минулу добу.

Фото: news.sky.com