У київському парку зносять збудоване без дозволу кафе

У київському парку Партизанської слави вранці 23 січня розпочався демонтаж самовільно збудованого приміщення.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко.

«4-та ранку. Початок кінця самобуду у парку Партизанської слави. У міста чітка і принципова позиція: не варто порушувати закон – він єдиний для всіх», – написав Бондаренко.

Як зазначили у КМДА, знесення відбулось після неодноразових попереджень власника незаконного будівництва про необхідність надання дозвільної документації на проведення відповідних робіт - спорудження будівлі кафе «Колиба» в межах ландшафтного регіонального парку.

Фото: Бондаренко, ФБ