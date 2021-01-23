У Києві врятували двох будівельників, яких завалило у вагончику

Рятувальники у Святошинському районі Києва деблокували двох чоловіків, яких завалило у вагончику на будівництві.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Укрінформ.

Як розповіли у рятувальній службі, пізно ввечері 22 січня до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві від громадян надійшло повідомлення про те, що на території будівництва на вул. Садовій сталося руйнування будівельних конструкцій, під завалами є люди.

На місці рятувальники виявили, що на території будівництва в триповерховій будівлі розміром орієнтовно 15х20 м обрушилися конструкції внаслідок перенавантаження перекриття між 2 та 1 поверхами великою кількістю палетів з пінобетонними блоками. На цьому перекритті був встановлений і будівельний вагончик розміром 2х3 м, який разом із будматеріалами впав з рівня 2-го поверху на перший.

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У вагончику було двоє чоловіків, 1991 та 1996 років народження. Самостійно вони не могли вибратися, бо вагончик був заблокований будматеріалами та блоками. Рятувальники їх витягли, вирізавши отвір у вагончику.

Чоловіків передали бригаді швидкої медичної допомоги, яка їх оглянула на місці. Вони не постраждали.

Всі обставини події встановлюватимуть правоохоронці.