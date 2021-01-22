У підземному переході на Майдані завершили демонтаж стелі, що обвалилася зранку

У підземному переході на Майдані завершили демонтаж стелі, що обвалилася зранку

Фото
Укрінформ
Демонтаж підвісних конструкцій стелі підземного переходу на Майдані Незалежності завершено.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КК "Київавтодор".

"Працівники КП ШЕУ Шевченківського району завершили демонтаж підвісних конструкцій стелі, які впали, а також провисали. Загалом прибрали близько 50 м2 конструкцій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що балансоутримувач перевірить інші підвісні конструкції стелі цього підземного переходу.

Нині тривають відновлювальні роботи підвісних конструкцій стелі. Попередньо, працівники ШЕУ працюватимуть протягом 2 днів.

Як повідомлялося, у підземному переході на Майдані Незалежності в Києві поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції, постраждалих немає.

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Підвісну стелю у переході облаштовували до Євро-2012 за кошти інвесторів. Роботи виконувала приватна підрядна організація. Востаннє капітальний ремонт переходу на Майдані Незалежності здійснювали ще у 2002 році.

Фото: Київавтодор

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