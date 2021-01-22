У підземному переході на Майдані завершили демонтаж стелі, що обвалилася зранку
Як передає Укрінформ, про це повідомляє КК "Київавтодор".
"Працівники КП ШЕУ Шевченківського району завершили демонтаж підвісних конструкцій стелі, які впали, а також провисали. Загалом прибрали близько 50 м2 конструкцій", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що балансоутримувач перевірить інші підвісні конструкції стелі цього підземного переходу.
Нині тривають відновлювальні роботи підвісних конструкцій стелі. Попередньо, працівники ШЕУ працюватимуть протягом 2 днів.
Як повідомлялося, у підземному переході на Майдані Незалежності в Києві поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції, постраждалих немає.
Підвісну стелю у переході облаштовували до Євро-2012 за кошти інвесторів. Роботи виконувала приватна підрядна організація. Востаннє капітальний ремонт переходу на Майдані Незалежності здійснювали ще у 2002 році.
Фото: Київавтодор