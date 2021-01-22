У столиці сміттєвоз протаранив близько десятка авто

У Києві водій сміттєвоза протаранив близько 10 автомобілів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Телеграм-канал «Киев оперативный».

«На вулиці Лук'янівській, 81, сьогодні вранці сміттєвоз протаранив близько 10 автомобілів. Як каже водій, він піднімався вгору по гірці, було слизько і машину занесло», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Львівській області перекинувся у кювет військовий КрАЗ-5233, 13 людей отримали травми, вісьмох із них госпіталізували.