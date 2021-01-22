У Києві призупинили роботу пунктів обігріву

У зв’язку з покращенням погодних умов у столиці призупинено роботу пунктів обігріву.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у протоколі Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

"У столиці призупиняють роботу пункти обігріву у зв’язку з покращенням погодних умов. У разі похолодання роботу пунктів відновлять", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за сім днів роботи пунктів обігріву під час морозів до них звернулось 1155 людей.

Служби та установи Києва, районні державні адміністрації переходять на повсякденний режим діяльності. Проте у звичному цілодобовому режимі працюватиме Будинок соціального піклування на вул. Суздальській, 4/6, де бездомних забезпечують гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям, санітарно-гігієнічними засобами, підкреслили в КМДА.

Читайте також: За добу до пунктів обігріву звернулися понад 1350 осіб

За інформацією Департаменту соціальної політики, також щоденно – з 1 грудня до 1 березня – продовжуватиме роботу соціальний патруль: розвозитиме гаряче харчування на Центральний і Дарницький залізничні вокзали. Тих, хто цього потребуватиме, перевозитимуть до Будинку соціального піклування.

Як повідомлялося, у період похолодання в столиці функціонували 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі.