Київ другий день поспіль у ТОП-20 мегаполісів із найбруднішим повітрям

У Києві сьогодні зафіксовано один з найвищих показників забруднення повітря в світі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані порталу Iqair, що відслідковує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Станом на 16:30 столиця України була на 20 місці в рейтингу, очолює список Ханой (В'єтнам). Індекс Києва становить 139 при нормі 50. Рівень забруднення повітря в столиці характеризується як «нездоровий для чутливих груп населення».

При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями органів дихальної системи радять одягати респіратори, в приміщеннях закривати вікна і включати очищувачі повітря, а також виключити спортивні заняття на відкритому повітрі.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 20 січня був зафіксований один з найвищих показників забруднення повітря в світі.

Управління екології та природних ресурсів КМДА заявило, що в Києві зафіксовано забруднення повітря через активну роботу котельних систем у приватному секторі в зв'язку з різким похолоданням.