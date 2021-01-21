Киянина затримали за вбивство трьох цуценят

Поліцейські затримали 30-річного киянина за вбивство трьох цуценят і травмування ще одного.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

У поліції розповіли, що на спецлінію 102 надійшло повідомлення від мешканця Голосіївського району про вбивство його цуценят. Фігурантом виявився брат заявника.

За словами слідчої Голосіївського управління поліції Юлії Кустової, зловмисник був у квартирі разом з 43-річним братом та знайомою, а коли на кілька хвилин залишився у квартирі один з чотирма цуценятами, то почав по одному їх душити. Він убив трьох собак, ще одного вдарив рукою - тварину відвезли до ветлікарні з травмою хребта.

"Свої дії чоловік пояснює тим, що цуценята йому набридли", - зазначила Кустова.

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Патрульні поліцейські провели тестування правопорушника на драгері, який показав 1,98 проміле алкоголю. 30-річного киянина затримали, раніше він уже був судимий за незаконне поводження зі зброєю.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченому частиною третьою статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами) ККУ, йому загрожує покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці звернулися до Голосіївського райсуду для обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.