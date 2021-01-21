У Києві за добу виявили 595 хворих з коронавірусом, 19 померли

У Києві за добу виявили 595 хворих з коронавірусом, а підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 124 835.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"У Києві за минулу добу - 595 хворих на коронавірус.19 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 2246 летальних випадків від вірусу", - зазначив Кличко.

За його словами, зокрема, захворіли 353 жінки віком від 18 до 88 років, 225 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв, 7 дівчаток від 9 до 17 років та 10 хлопчиків від 2 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 18 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 53 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Мер додав, що одужали за добу 1807 людей. Усього коронавірус подолали 52 146 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 137, у Святошинському – 82 та в Дніпровському районі — 72 випадки", - зауважив він.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 21 січня лабораторно підтверджено 1 177 621 випадок COVID-19, з них за добу - 5 583.