У Києві проходить онлайн-марафон вшанування пам'яті «кіборгів»

У Києві проходить онлайн-марафон, присвячений вшануванню пам'яті захисників Донецького аеропорту - «Доба пам'яті».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні, 20 січня 2021 року, в центрі реабілітації та реадаптації «Ярміз» відбувається онлайн-марафон вшанування пам'яті загиблих в Донецькому аеропорту. Сьогодні вся Україна вже вшосте вшановує пам'ять полеглих героїв. Історія оборони Донецького аеропорту - це одна з найвеличніших та найтрагічніших сторінок новітньої війни в Україні", - сказав під час онлайн-марафону один із авторів проєкту «Доба пам’яті» ветеран війни Костянтин Вінніченко.

О 21.30 запланована «Свічка пам’яті» – вшанування всіх захисників ДАПу, які не повернулися з війни.

Як повідомлялося, 20 січня 2015 року під час оборони Донецького аеропорту зафіксовано найбільші втрати серед українських захисників – 48 бійців. Загалом кількість загиблих військовослужбовців ЗСУ за час оборони ДАП з вересня 2014 року до січня 2015 року становить 109 осіб.