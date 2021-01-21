Грипозний сезон: у Києві за тиждень захворіли майже 11 тисяч осіб

У Києві минулого тижня зареєстрували майже 11 тисяч хворих на грип та ГРВІ.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Лікарі фіксують стрімке розповсюдження сезонних хвороб. Так, за даними Київського міського лабораторного центру МОЗ України, минулого тижня в столиці зареєстрували майже 11 тисяч хворих на грип та ГРВІ", - сказав Кличко.

За його словами, з них - понад 7,8 тисячі дорослих та майже 3 тисячі дітей. Половина хворих дітей – шкільного віку.

Також він зазначив, що до медичних закладів міста госпіталізували 448 пацієнтів, в тому числі - 24 дитини.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 січня лабораторно підтверджено 1 172 038 випадків COVID-19, з них за добу - 4 383.