У Києві за добу від COVID-19 одужали вдвічі більше людей, ніж захворіли
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
"У Києві за добу виявили 606 хворих на COVID-19. Померли - 16 людей. Усього за період пандемії у столиці 2 227 летальних випадків від вірусу", - сказав Кличко.
За його словами, підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні вже 124 240.
Водночас одужали за добу в Києві вдвічі більше людей, ніж захворіли - 1251. Загалом COVID-19 подолали 50 339 жителів столиці.
"Я сподіваюсь, що це пов'язано з обмеженнями, локдауном, і сподіваюсь, що й надалі у нас буде зменшуватися кількість людей, які хворіють, і збільшуватися кількість людей, які одужують", - сказав він.
Зокрема, серед тих, хто захворіли: 360 жінок віком від 18 до 99 років і 10 дівчаток від одного місяця до 16 років, також 223 чоловіки віком від 18 до 89 рокiв і 13 хлопчиків від двох місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 16 медиків.
За його словами, найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 108, Дарницькому - 101, Оболонському районі – 83 випадки.
Він зазначив, що до лікарень столиці госпіталізували 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
"На жаль, ненабагато зменшується кількість хворих, які потребують госпіталізації, та тих, що перебувають у тяжкому стані. У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1217 хворих на COVID-19, із них 8 дітей. 903 пацієнти - у важкому стані", - повідомив він.
Він додав, що кисневу підтримку отримують 1013 людей. Під апаратами ШВЛ – 29 хворих.
"Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – понад 30%", - зазначив Кличко.
Як повідомлялося, в Україні станом на 20 січня лабораторно підтверджено 1 172 038 випадків COVID-19, із них за добу - 4 383.
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