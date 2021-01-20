У Києві за добу від COVID-19 одужали вдвічі більше людей, ніж захворіли

У Києві за минулу добу виявили 606 хворих на COVID-19. Водночас у столиці від коронавірусу за добу одужали удвічі більше людей, ніж захворіли.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У Києві за добу виявили 606 хворих на COVID-19. Померли - 16 людей. Усього за період пандемії у столиці 2 227 летальних випадків від вірусу", - сказав Кличко.

За його словами, підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні вже 124 240.

Водночас одужали за добу в Києві вдвічі більше людей, ніж захворіли - 1251. Загалом COVID-19 подолали 50 339 жителів столиці.

"Я сподіваюсь, що це пов'язано з обмеженнями, локдауном, і сподіваюсь, що й надалі у нас буде зменшуватися кількість людей, які хворіють, і збільшуватися кількість людей, які одужують", - сказав він.

Зокрема, серед тих, хто захворіли: 360 жінок віком від 18 до 99 років і 10 дівчаток від одного місяця до 16 років, також 223 чоловіки віком від 18 до 89 рокiв і 13 хлопчиків від двох місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 16 медиків.

За його словами, найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 108, Дарницькому - 101, Оболонському районі – 83 випадки.

Він зазначив, що до лікарень столиці госпіталізували 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

"На жаль, ненабагато зменшується кількість хворих, які потребують госпіталізації, та тих, що перебувають у тяжкому стані. У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1217 хворих на COVID-19, із них 8 дітей. 903 пацієнти - у важкому стані", - повідомив він.

Він додав, що кисневу підтримку отримують 1013 людей. Під апаратами ШВЛ – 29 хворих.

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"Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – понад 30%", - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 січня лабораторно підтверджено 1 172 038 випадків COVID-19, із них за добу - 4 383.

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