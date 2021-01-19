У Києві за добу - 637 хворих із коронавірусом, 16 померли

У Києві за минулу добу на COVID-19 захворіли 637 людей, а підтверджених випадків захворювання у місті на сьогодні вже 123 тис. 634.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"У Києві за минулу добу виявили 637 хворих на коронавірус. Померли 16 людей. Усього за період пандемії в столиці 2211 летальних випадків від вірусу", - заявив Кличко.

Захворіли 361 жінка віком від 18 до 94 років, 260 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв, 11 дівчаток віком від 4 місяців до 16 років і 5 хлопчиків віком від 3 місяців до 15 років. Захворіли, зокрема 14 медиків.

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До лікарень столиці госпіталізували 39 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

За словами Кличка, одужали за добу 1015 людей. Усього коронавірус подолали 49 тис. 088 жителів столиці.

Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі - 135, у Дніпровському - 109 та у Деснянському - 77 випадків.

Як повідомлялося, в Україні станом на 19 січня лабораторно підтверджено 1 млн 167 тис. 655 випадків COVID-19, з них за добу - 3 тис. 939.