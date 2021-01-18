У Києві за добу - 301 випадок коронавірусу

​​За минулу добу в Києві на COVID-19 захворіла 301 особа.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"У Києві виявили за минулу добу 301 хворого на коронавірус. 5 людей померли. Усього за період пандемії у столиці 2195 летальних випадків від вірусу", - заявив Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 122 тис. 997.

Захворіли 173 жінки віком від 18 до 99 років, 121 особа віком від 19 до 95 рокiв, три дівчинки віком від 11 до 17 років і чотири хлопчика віком від 15 днів до 16 років. Захворіли, зокрема 8 медиків.

За словами Кличка, до лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 211 осіб. Загалом коронавірус подолали 48 073 жителя столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 123, у Солом’янському – 54 та в Дніпровському районі — 40 випадків", - повідомив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 січня лабораторно підтверджено 1 163 716 випадків COVID-19, із них за добу - 3 034.