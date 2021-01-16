У Києві посилили «снігові рейди» - перевіряють, як чистять вулиці

Станом на ранок 16 січня дороги та тротуари чистять 5018 комунальних працівників шляхово-експлуатаційних управлінь, житлово-комунального господарства та управлінь зелених насаджень.

Водночас за день внесли 1062 приписи підприємствам, установам та організаціям за несвоєчасне очищення балансових територій від снігу. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"До робіт залучено 468 одиниць снігоприбиральної техніки, використано 3349 тонн посипального матеріалу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, столичні інспектори працюють у посиленому режимі. Тим підприємствам, установам та організаціям, що несвоєчасно звільняють балансові території від снігу, за останню добу інспектори внесли 1062 приписи.

Зимові пейзажі Києва / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

«Усього за день було внесено 1062 приписи підприємствам, установам та організаціям за несвоєчасне очищення балансових територій від снігу. Також інспектори склали 127 протоколів на керівників підприємств, які знехтували приписом та не виконали вимоги», – поінформував в. о. директора Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.