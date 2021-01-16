Музей Майдану закликає з повагою ставитися до алеї Героїв Небесної Сотні

Музей Майдану встановив у столиці вздовж алеї Героїв Небесної Сотні кошики для підтримання чистоти та закликає громадськість з повагою ставитися до цієї території.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті музею.

«Останні кілька років благоустроєм цієї земельної ділянки опікується Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності. Попри те, що працівники музею разом із комунальними підприємствами Печерського району системно дбають про прибирання території та її облаштування, проблема зі сміттям існує. Недостатньою для поліпшення ситуації виявилася й інформаційна навігація на алеї (стенди, пам’ятні дошки), яка повідомляє, що це меморіальний простір, де потрібно відповідно поводитись. У музеї переконані, що такі кошики поліпшать ситуацію і заохотять відвідувачів алеї та просто перехожих дотримуватися порядку», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, забезпечення належного функціонування меморіального простору й розвиток громадського простору у центрі Києва – один із пріоритетних напрямків діяльності Національного музею Революції Гідності.

«Прикро, але є ті, хто не зважає на сакральність місця, де боролися за свободу й права, де загинули люди… Є ті, хто дозволяє собі викидати сміття у такому місці. Сподіваємося, встановлення кількох смітників, ініційоване музеєм, покращить ситуацію з чистотою», – коментує Олег Григоренко, завідувач адміністративно-господарського відділу Музею.

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Принагідно музейники нагадали, що періодично Національний музей Революції Гідності спільно з родинами Героїв та учасниками Революції Гідності організовують толоки на алеї Героїв Небесної Сотні. Будь-хто може долучитися.

«Закликаємо громадськість із повагою ставитися до алеї Героїв Небесної Сотні – місця пам'яті, яке нагадує про ціну свободи й обраний демократичний вектор розвитку країну. Медіаспільноті будемо вдячні за інформування про важливість меморіального місця в центрі столиці й належне поводження там», - наголосили у музеї.