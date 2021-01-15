На час локдауну у Києві на 10% скоротили кількість транспорту

У Києві працюють усі маршрути наземного громадського транспорту.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пасажиропотік у транспорті дещо зменшився. У зв’язку із цим Київпастранс зменшив кількість автобусів, тролейбусів та трамваїв на лініях - на 10%. Відповідно, інтервали руху трохи збільшились. Всі маршрути наземного громадського транспорту працюють і жодного не призупинили", - сказав Кличко.

За його словами, столичний метрополітен працює у звичайному режимі. Пасажиропотік у ньому від початку пандемії значно зменшився - з 1,5 млн до 900 тисяч пасажирів щодня.

Водночас міський голова закликав киян користуватися громадським транспортом тільки в разі необхідності.

"Запровадження урядом локдауну мало на меті обмеження пересування та масового скупчення людей, і громадський транспорт під час карантину працює для того, аби перевозити пасажирів, які їдуть на роботу або в нагальних справах", - наголосив він.

Кличко нагадав, що у наземному транспорті дозволяється перевозити таку кількість пасажирів, яка відповідає кількості місць для сидіння. Весь рухомий склад двічі на день проходить дезинфекцію.

Як повідомлялося, у Києві за минулу добу виявили коронавірус у 896 осіб.

Станом на 15 січня загалом в Україні лабораторно підтверджено 1 146 963 випадки захворювання на COVID-19, зокрема за добу 8199.