Снігопад не вплинув на роботу аеропорту «Київ»

Погіршення погоди в Україні не вплинуло на роботу Міжнародного аеропорту «Київ» - всі рейси виконуються за розкладом.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку аеропорту у Фейсбуці.

«Ми вчасно підготувалися до снігопадів та пониження температури, а тому всі рейси виконуються за розкладом і без запізнень», - зазначили на підприємстві.

Там повідомили, що на пероні аеропорту працює понад 120 одиниць спеціалізованої техніки

Як повідомляв Укрінформ, у низці областей України йдуть снігопади (висота сніжного покриву становить 5-15 см), пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, а з 15-16 січня по всій країні очікується значне зниження температури.