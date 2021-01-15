У Києві за добу – 896 випадків коронавірусу, найбільше у Дніпровському районі
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.
"У Києві за минулу добу виявили 896 хворих на коронавірус. Померли - 20 людей. Всього за період пандемії в столиці 2 161 летальний випадок від коронавірусу", - сказав Кличко.
За його словами, підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні вже 121 082.
Зокрtма, серед тих, хто захворіли: 510 жінок віком від 18 до 86 років і 7 дівчаток від 1 до 17 років, також 363 чоловіка віком від 18 до 87 рокiв і 15 хлопчиків від 1 до 17 років.
Захворіли, зокрема, й 39 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 78 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Кличко повідомив, що одужали за добу 822 людини. Загалом коронавірус подолали 46 349 мешканців столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 164, у Деснянському - 134 та в Дарницькому районі - 132 випадки", - розповів Кличко.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 14 січня, виявили 8 199 нових випадків COVID-19, померли 166 осіб.