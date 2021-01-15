У Києві за добу – 896 випадків коронавірусу, найбільше у Дніпровському районі

У Києві за минулу добу виявили 896 хворих на коронавірус.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У Києві за минулу добу виявили 896 хворих на коронавірус. Померли - 20 людей. Всього за період пандемії в столиці 2 161 летальний випадок від коронавірусу", - сказав Кличко.

За його словами, підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні вже 121 082.

Зокрtма, серед тих, хто захворіли: 510 жінок віком від 18 до 86 років і 7 дівчаток від 1 до 17 років, також 363 чоловіка віком від 18 до 87 рокiв і 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворіли, зокрема, й 39 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 78 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко повідомив, що одужали за добу 822 людини. Загалом коронавірус подолали 46 349 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 164, у Деснянському - 134 та в Дарницькому районі - 132 випадки", - розповів Кличко.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 14 січня, виявили 8 199 нових випадків COVID-19, померли 166 осіб.