Столичні дороги через снігопад чиститимуть цілодобово

Дорожники столиці через інтенсивні опади працюють у цілодобовому режимі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"На дорогах столиці працюють 185 одиниць спецтехніки КК «Київавтодор» та понад 400 осіб із бригад ручного прибирання. Як повідомляє комунальна корпорація, у зв’язку з інтенсивними опадами дорожники працюватимуть цілодобово", - йдеться у повідомленні.

Столичні дороги через снігопад чистять цілодобово. Фото: kyivcity.gov.ua

Зазначається, що дорожники продовжують обробляти вулиці посипальними матеріалами, аби не допустити ожеледиці. Уже використали 213 тонн солі та 82 тонни піщано-соляної суміші. Особливу увагу приділяють тротуарам, де працюють 64 бригади з ручного прибирання (443 особи) та малогабаритна техніка.

Водіїв закликають не паркувати автомобілі обабіч проїжджої частини вулиць та доріг, аби не заважати прибиранню снігу спеціалізованою технікою.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 15-16 січня очікується значне зниження температури. 15 січня вночі та вдень до 3-8° морозу (вдень на півдні країни 0-5° морозу), у західних та північних областях до 9-14° морозу; 16 січня вночі до 14-19°, у північних областях місцями до 20-22° морозу, вдень до 11-16°; у південних областях та на Закарпатті вночі до 8-13°, вдень до 5-10° морозу.

Фото: kyivcity.gov.ua