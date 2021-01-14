У Київському апеляційному суді шукають вибухівку
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Укрінформ
Працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду евакуюють через повідомлення про замінування будівлі суду.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Київського апеляційного суду в Фейсбуці.
«14 січня 2021 року надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду.
Як повідомлялося, у середині грудня повідомлялося про надходження інформації про замінування Північного апеляційного господарського суду. Тоді вибухівку у київському суді не знайшли, він відновив свою роботу.