У Києві за добу - 794 випадки коронавірусу, померли 13 хворих

У столиці за минулу добу на COVID-19 захворіли 794 киян.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу - 794. 13 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 2141 киянина", - зазначив він.

За його словами, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 120 186.

Захворіли за добу 453 жінки віком від 19 до 85 років, 325 чоловіків віком від 18 до 85 років, 10 дівчаток від 1 до 17 років та 6 хлопчиків від 3 до 15 років. Також серед нових хворих 24 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 49 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 699 людей. Усього коронавірус подолали 45 527 жителів Києва.

Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 136, у Дніпровському — 126 та в Солом‘янському районі – 116 випадків.

Як повідомлялося, в Україні станом на 14 січня зареєстровано 1 138 764 випадки COVID-19, з них за добу – 7 925, померли 162 людини.