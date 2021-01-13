Києву прогнозують сніг та 20-градусні морози

У столиці з 14 січня прогнозують інтенсивні опади, дорожники КК «Київавтодор» готові до погіршення погодних умов.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Із 14 січня очікується погіршення погодних умов. Упродовж 14-15 січня, за прогнозом синоптиків, у столиці можливий сніг, інтенсивні опади прогнозують вдень 14 січня. Також очікується значне зниження температури. Удень 14 січня до -4°C. А вночі проти 15 січня – до -11°C. Упродовж 16-18 січня вдень прогнозують до -15°C, вночі до -20°C", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що шляхово-експлуатаційні підприємства КК «Київавтодор» готові до погіршення погодних умов. Заздалегідь, до початку опадів, дорожники розпочнуть превентивну обробку доріг і тротуарів. Загалом готові до роботи 544 одиниці спецтехніки.