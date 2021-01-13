У Києві обвалився ґрунт, є загиблий

У Подільському районі столиці під час риття тунелю для електрокабелю загинув чоловік, якого завалило піском.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"13 січня о 12:06 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Вишгородській, 44-а, що у Подільському районі столиці, на території одного з житлових будинків, стався обвал ґрунту під яким опинилась людина", - йдеться у повідомленні.

Як виявилося, під час риття тунелю для прокладання силового електрокабелю було завалено піском монтажника. Рятувальники відразу приступили до деблокування потерпілого за допомогою аварійно-рятувального інструменту.

На жаль, чоловік отримав травми, несумісні з життям. Бійці вилучили тіло чоловіка та передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин трагічного випадку.

Фото: ДСНС