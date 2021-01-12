Столичним метро торік скористались на 56% менше пасажирів

У 2020 році столичним метро скористалися на 215 млн 816 тисяч або 56% менше пасажирів, ніж у 2019 році.

Як передає Укрінформ з посиланням на Офіційний портал Києва, про це заявив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

«Епідемія коронавірусу і карантинні обмеження відобразилися на кількості перевезених у минулому році пасажирів. Проте незмінними лишаються станції-лідери за пасажиропотоком. Так, найбільш завантаженою у 2020 році залишилася станція «Академмістечко». За рік нею скористалися 12,5 млн киян та гостей столиці. Наступною за пасажиропотоком є «Лісова» – 11 млн 560 тис. пасажирів», – сказав заступник голови КМДА.

За словами Густєлєва, найменше пасажирів традиційно зафіксовано на станції «Дніпро» – 555 тисяч. Загалом червона лінія з 18 станцій перевезла майже 114 мільйонів людей.

Синя лінія є другою за завантаженістю. Минулого року нею скористалися 97,7 млн пасажирів. Найбільший пасажиропотік був на станції «Мінська» – 9,3 млн, мінімальний – на «Поштовій площі» – 2,6 млн пасажирів.

Зеленою лінією метро за рік скористалися 67,8 млн киян та гостей столиці. Найбільші пасажиропотоки на станціях «Лук’янівська» – 7,8 млн пасажирів та «Видубичі» – 6,7 млн пасажирів. Найменше на цій лінії користуються «Червоним хутором» – 1 млн 50 тис. пасажирів.

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Як повідомляв Укрінформ, з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня у Києві, як і в усій країні, діє низка додаткових карантинних обмежень, введених урядом.