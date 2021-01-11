Локдаун у Києві: час руху можуть змінити метро, маршрутки та тролейбуси

У Києві під час дії додаткових протиепідемічних обмежень із 8 до 24 січня інтервал руху громадського транспорту може бути змінено.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у протоколі № 74 засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, повідомляє пресслужба КМДА.

"Окрім того, можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях метро для уникнення скупчення людей на платформах та у вагонах поїздів", - йдеться у повідомленні.

Про відповідні зміни пасажирів інформуватимуть через звукові оголошення у салонах рухомого складу та на станціях метрополітену.

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Зазначається, що громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – має здійснювати перевезення пасажирів виключно в межах регламентованої технічною документацією кількості місць для сидіння.

Міська влада закликає киян не користуватися громадським транспортом без нагальної потреби.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів запровадив посилені протиепідемічні заходи на території України з 8 по 24 січня 2021 року. Також Кабмін подовжив дію карантинних обмежень помаранчевого рівня до 28 лютого 2021 року.