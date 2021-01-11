У Києві за добу - 371 випадок коронавірусу, 12 хворих померли

У Києві за минулу добу на COVID-19 захворіла ще 371 людина.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграм-каналі.

"Ще 371 хворого на коронавірус виявили у столиці за минулу добу. Померли 12 людей. Усього коронавірус забрав життя 2089 киян", - повідомив він.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 117 588.

За словами Кличка, захворіли 202 жінки віком від 20 до 82 років, 154 чоловіка віком від 18 до 86 років, 8 дівчаток віком від 1 місяця до 16 років та 7 хлопчиків віком від 7 до 17 років. Захворіли, зокрема 6 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 32 людини, інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Як повідомив Кличко, одужали за минулу добу 207 людей. Усього коронавірус подолали 43 446 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Дарницькому районі – 129, у Святошинському та Шевченківському районах — по 45, у Дніпровському — 39 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 січня в Україні лабораторно підтверджено 1 119 314 випадків зараження коронавірусом, за добу зареєстровано 4 288 нових випадків.