Водіїв попередили про можливі обмеження руху в центрі Києва через візит президента Молдови

У зв’язку з офіційним візитом в Україну Президента Республіки Молдова Майі Санду 12 січня можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Києві.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Управління державної охорони у Фейсбуці.

Зокрема, у столиці можливі незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках центральної частини міста.

"Відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» і Положення про Державний Протокол та Церемоніал України, затвердженого Указом Президента України від 22 серпня 2002 року №746/2002, главам іноземних країн, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Управління держохорони спільно з іншими правоохоронними органами відповідно до Указу Президента від 3 жовтня 2006 року №815/2006 «Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду даної особи, щодо якої здійснюється державна охорона» забезпечуватиме безпеку та надаватиме супровід делегації Президента Республіки Молдова Майі Санду під час її візиту в Україну.

Як повідомяв Укрінформ, Президент Молдови Мая Санду під час свого першого офіційного візиту до Києва зустрінеться з вищим керівництвом держави. У Києві відбудеться офіційна зустріч Маї Санду з Президентом України Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим. За її словами, метою візиту є відновлення відносин між Молдовою і Україною.