У Києві за минулу добу — 404 випадки COVID-19

У Києві минулої доби коронавірусну інфекцію виявили у 404 людей, померли 10 пацієнтів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

“В Києві за минулу добу виявили 404 хворих на коронавірус. Померли 10 людей. Усього за період пандемії в столиці 2077 летальних випадків від вірусу”, - зазначив він.

Мер додав, що загалом підтверджених випадків захворювання у столиці - 117 тисяч 217.

За його словами, минулої доби COVID-19 виявили у 264 жінок, 125 чоловіків, 10 дівчаток віком від 20 днів до 17 років та 5 хлопчиків від 4 до 11 років.

Також очільник столиці поінформував, що захворіли 9 медиків.

Кличко розповів, що до київських лікарень минулої доби госпіталізували 31 пацієнта, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Мер міста уточнив, що найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 185, у Печерському – 58 та в Солом‘янському районі — 42 випадки.

Водночас він підкреслив, що одужали за добу 455 людей, а всього коронавірус подолали 43 239 жителів столиці.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 10 січня лабораторно підтверджено 1 115 026 випадків COVID-19, з них за добу – 5 011.