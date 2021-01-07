У Києві за добу – 731 випадок коронавірусу, 19 хворих померли

У Києві за минулу добу виявили 731 новий випадок коронавірусної хвороби, 19 людей померли.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в Телеграмі Київського міського голови Віталія Кличка.

«У Києві за минулу добу виявили 731 хворого на коронавірус», - ідеться в повідомленні.

Зокрема зазначається, що захворіли 415 жінок віком від 19 до 88 років, 288 чоловіків віком від 19 до 87 років, 14 дівчаток від 5 місяців до 14 років та 14 хлопчиків від 8 місяців до 16 років. Також захворіли 28 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 68 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 181, в Деснянському – 117 та в Дніпровському районі — 92 випадки.

Загалом підтверджених випадків захворювання в Києві на сьогодні вже 116 031.

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Зазначається також, що за минулу добу в столиці померли 19 людей, а всього за період пандемії в столиці зафіксовано 2041 летальний випадок від коронавірусу.

Водночас повідомляється, що одужали за добу 638 людей. Усього коронавірус подолали 42 210 мешканців столиці.

Як повідомлялося, в Україні станом на 7 січня лабораторно підтверджені 1 099 493 випадки COVID-19, із них за добу – 8 997.