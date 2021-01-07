Київське метро 7 і 8 січня працюватиме у звичайному режимі

Столичний метрополітен 7 і 8 січня здійснюватиме свою роботу у звичайному режимі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський метрополітен у Фейсбуку.

"Шановні пасажири! 7 та 8 січня метрополітен працюватиме у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що вхід на деякі станції може обмежуватися для уникнення скупчень і з метою дотримання карантинних заходів.

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Як повідомлялося, у КМДА попереджали, що під час святкування Різдва Христового у четвер, 7 січня, можливе часткове обмеження роботи метро.