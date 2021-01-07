Київське метро 7 і 8 січня працюватиме у звичайному режимі
Укрінформ
Столичний метрополітен 7 і 8 січня здійснюватиме свою роботу у звичайному режимі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський метрополітен у Фейсбуку.
"Шановні пасажири! 7 та 8 січня метрополітен працюватиме у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.
Водночас зазначається, що вхід на деякі станції може обмежуватися для уникнення скупчень і з метою дотримання карантинних заходів.
Як повідомлялося, у КМДА попереджали, що під час святкування Різдва Христового у четвер, 7 січня, можливе часткове обмеження роботи метро.