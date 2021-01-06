У Києві працюють 15 пунктів збору новорічних ялинок
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міської влади з посиланням на в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександра Савченка.
«Традиційно після Різдвяних свят кияни починають прибирати ялинки зі своїх помешкань. Запрошуємо всіх долучитися до «екологічної традиції» – здати ялинки, сосни, смереки на переробку. Зібрані дерева перероблять на тріску через спеціальний механізм використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин», – зауважив Савченко.
На території виробничих баз районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень і лісопаркових господарств уже функціонують спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.
Працюють пункти у будні з 7:00 до 22:00.
Адреси пунктів прийому, контакти та години роботи - за посиланням.
Мапа розташування пунктів прийому: http://kyivzelenbud.com/maps/utylizatsiya-novorichnyh-yalynok/