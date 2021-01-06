У Києві працюють 15 пунктів збору новорічних ялинок

З 1 січня в усіх районах Києва працюють 15 пунктів збору новорічних ялинок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міської влади з посиланням на в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександра Савченка.

«Традиційно після Різдвяних свят кияни починають прибирати ялинки зі своїх помешкань. Запрошуємо всіх долучитися до «екологічної традиції» – здати ялинки, сосни, смереки на переробку. Зібрані дерева перероблять на тріску через спеціальний механізм використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин», – зауважив Савченко.

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На території виробничих баз районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень і лісопаркових господарств уже функціонують спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.

Працюють пункти у будні з 7:00 до 22:00.

Адреси пунктів прийому, контакти та години роботи - за посиланням.

Мапа розташування пунктів прийому: http://kyivzelenbud.com/maps/utylizatsiya-novorichnyh-yalynok/