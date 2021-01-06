У Києві за добу – 931 випадок коронавірусу, 19 хворих померли

У Києві підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні вже 115 тис. 300, за добу захворіла 931 людина.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 931. Померли 19 людей. Усього коронавірус забрав життя 2022 киян", - заявив Кличко.

Захворіли 540 жінок віком від 18 до 90 років, 365 чоловіків віком від 18 до 85 років, 11 дівчаток віком від 5 до 17 років та 15 хлопчиків віком від 1 до 16 років. Серед хворих 25 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 71 пацієнта. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Як повідомив Кличко, одужала за минулу добу 651 людина. Всього коронавірус подолали 41 тис. 572 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Дарницькому районі – 172, у Дніпровському — 137 та у Деснянському районі – 133 випадки.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зареєстрували 6 тис. 911 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали ще 14 тис. 490 людей.