У Києві від коронавірусу померли 26 людей за добу

У Києві за минулу добу на COVID-19 захворіли 846 осіб, підтверджених випадків на сьогодні вже 114 369.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"У Києві за минулу добу виявили 846 хворих на коронавірус. Померли 26 людей. Усього за період пандемії в столиці 2003 летальні випадки від вірусу", - заявив мер.

Захворіли 483 жінки віком від 18 до 89 років, 339 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв, 10 дівчаток віком від 1 до 15 років та 14 хлопчиків віком від 2 до 15 років.

Серед хворих 33 медика.

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До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 70 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 567 людей. Усього коронавірус подолав 40 921 киянин.

Як зауважив Кличко, найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 154, у Дніпровському – 125 та у Солом‘янському районі — 104.

Як повідомлялося, в Україні станом на 5 січня лабораторно підтверджені 1 083 585 випадків COVID-19, із них за добу – 5 334.