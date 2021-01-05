У Києві 5-10 січня відбудуться сезонні ярмарки

У Києві з 5 по 10 січня відбудуться сезонні ярмарки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Так, 5 січня (вівторок) ярмарки пройдуть у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27; у Подільському районі – вул. Юрківська, 25; у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

6 січня (середа): у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської); у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20; у Подільському районі – просп. Правди, 5-11; у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

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8 січня (п’ятниця): у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А; у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

9 січня (субота): в Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9.

10 січня (неділя): у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської).