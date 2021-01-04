У Києві до ранку триматиметься туман

У столиці до кінця доби і вранці 5 грудня утримається туман.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

"У найближчу годину з утриманням вночі та вранці 5 січня у столиці утримається туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - зазначили у КМДА з посиланням на синоптиків.

При цьому водіям рекомендується: знизити швидкість руху; при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомлялося, за даними Українського гідрометцентру, 5 січня у Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.