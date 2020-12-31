У Києві судитимуть двох зловмисників, які відібрали у підприємця 5 мільйонів

До суду притягнуть двох уродженців Грузії, які у центрі столиці, погрожуючи гранатою, відібрали у підприємця 5 мільйонів гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

“Київською місцевою прокуратурою № 6 скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох уродженців Грузії за фактом розбійного нападу, вчиненого із погрозою застосування гранати у центрі Києва (ч. 4 ст. 187 та ч. 1 ст. 263 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у жовтні 2020 року на бульварі Лесі Українки підозрювані вчинили напад на підприємця, який обмінював валюту. Погрожуючи потерпілому гранатою, зловмисники заволоділи грошовими коштами у сумі понад 5 млн грн, після чого втекли з місця злочину на автомобілі.

Під час втечі нападники протаранили декілька транспортних засобів та неодноразово створювали аварійну ситуацію на дорозі.

За результатами спецоперації, проведеної співробітниками Нацполіції України, автомобіль втікачів вдалося заблокувати на вулиці Хрещатик, а самих нападників затримати.

Ними виявилися двоє громадян України, уродженці Грузії, раніше судимі за аналогічні злочини.

Наразі обвинувальний акт відносно зловмисників скеровано до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Підозрювані перебувають під вартою, без права внесення застави.