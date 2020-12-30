Ми навчилися радіти простим речам: Кличко привітав всіх з Новим роком

Рік, що минає, був складним для всіх, проте українці у 2020-му не зневірились, стали сильнішими і добрішими.

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко у відеопривітанні, яке він розмістив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Ми пройшли цей рік. А це вже добре! Так, усім було складно. Але ми не зневірились. Ми працювали, підтримували одне одного. Ми почали більше цінувати близьких. І бачити приємне навколо. Більше любити своє місто і його красу, радіти простим речам", - зазначив Кличко.

За його словами, за минулий рік ми стали сильнішими і добрішими. "Тому ми все подолаємо. Разом!" - переконаний столичний голова.

Кличко побажав усім миру, добра, міцного здоров'я і віри в дива.